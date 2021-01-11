Український телеведучий Володимир Остапчук розповів, як навчитися смішити свою жінку

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram шоумен вирішив опублікувати практичні поради для своїх шанувальників. Він відкрив завісу особистого життя з Христиною Горняк, зазначивши, що не уявляє, як живуть пари без спільних підколок і гумору всередині сім'ї. Для Остапчука гумор у відносинах займає дуже важливе місце.

"Вона не розуміє гумору. Хлопці, сьогодні розповім про те, як змусити її сміятися над вашими жартами, але при цьому не стати гордоном в її голові. Всього три простих правила", - почав свою розповідь телеведучий.

За його словами, спочатку потрібно прозондувати грунт, щоб зрозуміти, який гумор вона любить і сприймає. Для цього можна відправляти їй меми, щоб розвідати обстановку.

Остапчук не радить жартувати над зовнішністю дівчини та її фінансовим станом. Потрібно завжди хвалити дівчину. Телеведучий радить влаштовувати спільні перегляди стендапів або Камеді клаба. Згодом пара почне помічати яскраві моменти і зможе жартувати один над одним.

"Жартуйте над собою. Відносини - це не змагання. І самоіронія тут найкращий помічник. Коли ви щось провтикали / забули / не зробили-переводите в гумор", - радить Остапчук.

У коментарях телеведучому подякували за поради.

"Без гумору нікуди", " Супер корисний пост для хлопців. Свого чоловіка саме за гумор і люблю", "ми з моїм хлопцем на грунті вічних «хі-хі», «ха-ха», "ГА-ГА" і зійшлися», «круті», "не люблю вульгарний гумор", - пишуть користувачі Мережі.

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