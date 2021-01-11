Україну чекає ще одна хвиля захворювання коронавірусом

Зараз в Україні минув пік захворювання коронавірусом, але поки нам ще рано розслаблятися. Прогнозується третя хвиля COVID-19 вже восени 2021 року.

Про це розповів "Україні 24" львівський доктор Тарас Жиравецький.

За його словами, в Україні вже зараз йде друга хвиля коронавірусу, і кількість хворих буде поступово знижуватися. Друга хвиля коронавірусу може тривати ще кілька місяців - до літа. Третьої хвилі нам не уникнути, якщо вакцини не допоможуть, і вона незабаром пошарпає нерви українців.

"Третя хвиля - прогнозується восени. Якщо прогнозувати щодо інфекцій, які були раніше, зокрема іспанського грипу - то вони проходили в три хвилі. Але тоді були проблеми з вакцинами. Якщо зараз вакцини впораються і зменшать кількість нових випадків, то ймовірно ми третю хвилю і не будемо мати", - розповів лікар Тарас Жиравецький.

Також раніше повідомлялося, що головний лікар України Віктор Ляшко зазначив, що фахівці МОЗ моделювали сценарії розвитку пандемії COVID-19 в країні так, щоб допустити тільки один жорсткий карантин в період з кінця 2020го – на початку 2021 року.

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