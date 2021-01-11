Клієнти ПриватБанку, які мають карту Універсальну, масово скаржаться на проблеми

Нові скарги з'являються на тематичному порталі Мінфін.

За словами чоловіка, він хотів отримати нову картку, оскільки строк дії старої вже закінчувався

Але державний ПриватБанк відмовився йому видавати нову картку та не пояснив, з яких саме причин.

"Оскільки строк дії старої картки закінчувавався, хотів отримати нову картку Універсальна. Мені сказали, що банк не може видати картку без пояснення причин. Кредитів ніколи не брав, картками користувався лише для зняття готівки та платежів", - зазначив він у своїй скарзі.

"Ваше питання вже розглядають спеціалісти. Ми прагнемо вирішити його у найкоротший термін. Про результати вас одразу повідомлять. Спасибі за розуміння", - відповів на негативний відгук співробітник банку.

Інший клієнт розповів схожу історію. Зокрема, він хотів поміняти Універсальну карту та "Універсальну голд", а у відповідь ПриватБанк розірвав з ним угоду про співпрацю.

"Я звернувся у приватбанк поміняти картку «універсальна» на «універсальна голд». І от мені сказали що банк

розриває зі мною договір, без будь яких пояснень. і заблокували видачу картки. Я є клієнтом банку довгі роки, не раз брав кредити і все вчасно оплачував. Чим пояснити таке ставлення до клієнтів банку?", - задається питанням клієнт.

У ПриватБанку пообіцяли якомога швидко вирішити проблему чоловіка.

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