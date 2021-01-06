Украинцы недоумевают, на каких основаниях ПриватБанк отказывает им в дальнейшем обслуживании

Об этом говорится в негативной жалобе, которую опубликовали на Минфине.

По словам клиентки, она пыталась снять деньги, но банкомат ПриватБанка съел ее карту.

Девушка обратилась на горячую линию и ей заблокировали карту в целях безопасности, но в дальнейшем ПриватБанк отказался продолжать сотрудничество с клиенткой.

"В банке меня ждал неприятный сюрприз. Девушка сообщила, что банк отказывает мне в дальнейшем обслуживании, без объяснения причин. Остался рабочий Приват24, но карточку отказываются выдать. После этого спустя 2 месяца открыла ФОП и Приват предложил открыть счёт. Счёт для ФОПа открыли, а карту для личного пользования выдать в очередной раз отказались", - подчеркнула она в своей жалобе на Минфине.

Сотрудник ПриватБанка оперативно отреагировал на жалобу и пообещал решить проблему клиентки в кротчайшие сроки.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - написал он в комментариях под жалобой.

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