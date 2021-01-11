Клиенты Приватбанка, которые имеют карту Универсальную, массово жалуются на проблемы

Новые жалобы появляются на тематическом портале Минфин.

По словам мужчины, он хотел получить новую карточку, поскольку срок действия старой уже заканчивался

Но государственный ПриватБанк отказался ему выдавать новую карточку и не объяснил, по каким именно причинам.

"Поскольку срок действия старой карточки заканчивался, хотел получить новую карточку. Мне сказали, что банк не может выдать карточку без объяснения причин. Кредитов никогда не брал, карточками пользовался только для снятия наличных и платежей", - отметил он в своей жалобе.

"Ваш вопрос уже рассматривают специалисты. Мы стремимся решить его в кратчайшие сроки. О результатах вас сразу сообщат. Спасибо за понимание", - ответил на отрицательный отзыв сотрудник банка.

Другой клиент рассказал похожую историю. В частности, он хотел поменять универсальную карту и "универсальную голд", а в ответ ПриватБанк расторг с ним соглашение о сотрудничестве.

"Я обратился в приватбанк поменять карту" Универсальная»на "универсальная голд". И вот мне сказали что банк расторгает со мной договор, без каких-либо объяснений. И заблокировали выдачу карты. Я являюсь клиентом банка долгие годы, не раз брал кредиты и все вовремя оплачивал. Чем объяснить такое отношение к клиентам банка?",- задается вопросом клиент.

В Приватбанке пообещали как можно быстро решить проблему мужчины.

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