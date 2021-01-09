ПриватБанк разочаровал клиентов, отказав в популярной услуге

Как передает Politeka.net, об этом говорится в новом отзыве на сайте Минфина в соответствующем разделе.

Возмущенная клиентка оставила жалобу, в которой рассказала детали претензии. По ее словам, ПриватБанк без объяснения причин отказал в перевыпуске пенсионной карты, на которую поступала государственная помощь ребенку в связи с утратой кормильца.

"Истек срок действия карты на выплату

социальнои пенсии по потере кормильца на ребенка. При обращении в отделение получила отказ в перевыпуске. Без объяснения причин. Заказала кредитную историю, которую ПриватБанк направил мне на электронный адрес. Никакого нарушения ни на один день нет, и не только в этом банке, а вообще за всю кредитную историю. Работаю на государственной службе, моя зарплата защищена государством. Хочу понять, в чем причина дискриминации в отношении ко мне. Тем более что это детские выплаты по потере кормильца", - говорится в сообщении.

В ПриватБанке прокмментировали ситуацию дежруной фразой, что, якобы, детально рассматривают данный вопрос. В это время пожаловавшейся украинке советуют поменять банк.

"Лучше оформите в другом банке и не парьтесь. Бюджетники для банка — это нелюди. С них ничего не поимеешь", - прокомментировал один из пользователей.

Ранее мы сообщали, в другой опубликованной претензии клиент выразил недовольство тем, что ПриватБанк неожиданно заблокировал все карты - по причине неких мошеннических действий.

"Позже мне перезвонили и сказали, что банк разорвал со мной договор в одностороннем порядке... Обязательные платежи делал вовремя. При чем сказали, что карты, якобы на пополнение доступны", - говорится в сообщении.

Напомнить, счета в ПриватБанке блокируют при платежах, реакция банка поражает

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