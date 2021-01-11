Меган Маркл не очікувала такого ставлення до себе в Королівському палаці

Про це пише видання OkMagazine.

Незадовго до смерті мати принців Вільяма і Гаррі записала на касету звернення до майбутньої невістки.

І Меган Маркл обурило те, що їй не відразу розповіли про існування цієї касети. Герцогиня Сассекська, мабуть, порахувала, що Принцеса Діана зверталася не тільки до дружини свого старшого сина, а й до дружини молодшого.

І як стверджують інсайдери, після цього Меган Маркл відчуває себе обдуреною, оскільки Принцеса Діана не залишила їй передсмертне повідомлення.

"Вона впевнена, що мала повне право почути повідомлення як друга невістка Діани", - запевняє джерело з Королівського оточення.

У своєму зверненні Принцеса Діана радила старшому синові, як уникнути помилок, які вона допустила в шлюбі з принцем Чарльзом.

Там же містилося спеціальне послання для майбутньої дружини головного спадкоємця престолу Великобританії, яка, на думку Діани, буде "красивою, розумною і незалежною".

"Я знаю, що буду любити тебе, і ми швидко подружимося", - цитують принцесу Діану Британські інсайдери.

Раніше ми розповідали, що Меган Маркл готова до змін, тому в 2021 році вирішила ставити перед собою конкретні завдання.

Як зізнається Меган Маркл, вона сподівалася прийняти несподіване і насолоджуватися тим, що не було заплановано роками раніше, тому не виключено, що доля нагородила її зустріччю з принцом Гаррі.

Нагадаємо, що Меган Маркл упустила унікальний шанс, таке буде важко повернути

Як Politeka писала, Втеча Меган Маркл і принца Гаррі обернулася провалом

Також Politeka повідомляла, що Меган Маркл публічно розкрила свої недоліки