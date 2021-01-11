Потап показав нові зворушливі фото зі спільного відпочинку з Настею Каменських і розповів про важливе вміння в житті кожної людини

Артист поділився новим постом в Instagram, в якому звернувся до своїх передплатників з важливим закликом. Про це пише Politeka.net.

Так, Олексій Потапенко розповів, що велику значимість для нього має вміння «не захаращувати» свій розум і чітко формулювати думки.

"Прислухатися до думок людей важливих у Вашому житті, як мінімум корисно, слухати чужі думки-забавно , але формувати своє-необхідна константа, навчитеся не захаращувати своє горище мотлохом, правильні думки - прості і резонують з внутрішнім я!", - написав артист.

На нових фото з Мальдів він позує разом зі своєю дружиною – Настею Каменських. Співачка щось шепоче йому на вухо, ніби розповідає якийсь секрет, а репер реагує на це з кумедним виразом обличчя.

Шанувальники пари бурхливо відреагували на пост виконавця. Серед тих, кому він сподобався виявилася сама Настя, а також її колега по цеху Надя Дорофєєва. У коментарях також припустили, що могла шепотіти чоловікові Каменських.

"Так. Ти маєш рацію", "це дуже актуальна тема", "Ахахах милі і смішні", "спасибі за важливі думки", "Картина маслом: Настя розповідає Потапу гонорари Дантеса за один концерт", - пишуть люди.

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