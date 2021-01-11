Потап показал новые трогательные фото с совместного отдыха с Настей Каменских и рассказал о важном умении в жизни каждого человека

Артист поделился новым постом в Инстаграм, в котором обратился к своим подписчикам с важным призывом. Об этом пишет Politeka.net.

Так, Алексей Потапенко рассказал, что большую значимость для него имеет умение «не захламлять» свой разум и четко формулировать мысли.

«Прислушиваться к мнениям людей Важных в Вашей жизни ,как минимум полезно, слушать чужие мысли - забавно, но формировать СВОЁ - необходимая константа, научитесь не захламлять свой чердак хламом, правильные мысли - простые и резонируют с внутренним Я!», - написал артист.

На новых фото с Мальдив он позирует вместе со своей женой – Настей Каменских. Певица что-то шепчет ему на ухо, будто рассказывает какой-то секрет, а рэпер реагирует на это с забавным выражением лица.

Поклонники пары бурно отреагировали на пост исполнителя. Среди тех, кому он понравился оказалась сама Настя, а также ее коллега по цеху Надя Дорофеева. В комментариях также предположили, что могла шептать мужу Каменских.

«Да. Ты прав», «Это очень актуальная тема», «Ахахах милые и смешные», «Спасибо за важные мысли», «Картина маслом: Настя рассказывает Потапу гонорары Дантеса за один концерт», - пишут люди.

Напомним, Каменских в крошечном бикини осчастливила Потапа: «Лешенька, доброе утро, зайчик».

Как сообщала Politeka, покрасневший Потап "тайком" от Каменских решился на откровение: "Посмейте хотеть…".

Также Politeka писала, что довольная Каменских показала свои деликатесы, хвастаясь идеальным утром с Потапом.