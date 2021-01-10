Известный украинский продюсер и певец Потап, который сейчас отдыхает с Настей Каменских на море, решился на откровение

Как рассказывает Politeka, соответствующий пост он разместил у себя на странице в Instagram.

"Я написал более 1000 песен (зарегистрированных 860) из них суперхитами стали около 50,а мегахитами не больше 20! А все потому, что я никогда не боялся промахиваться, расстраивался - бывало, но не боялся попробовать снова и снова, под разными соусами, с разной приправой, а самое главное - оригинально и по-своему. Не бойтесь пробовать, посмейте хотеть", - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованной фотографии покрасневший Потап позирует на пироне, "сбежав" от Каменских. Сама жена звезды отправили в комментариях эмоджи в виде сердечка и не только.

"Вы гений нашего времени", "Потап – ты большой молодец", "классная мотивация", - пишут пользователи сети.

До этого мы рассказывали, что Настя Каменских показала, как Потап любит наряжаться во время прогулок

Семейная пара продолжает радовать поклонников кадрами из своей повседневной жизни уже в новом году. Так, популярная певица показала, как они с мужем гуляют на свежем воздухе.

Напомним, Каменских подчеркнула животик легким платьем с пикантным разрезом, Потап светится от счастья.

Как сообщала Politeka, Настя Каменских с экзотической прической сразила наповал испанскими мотивами.

Также Politeka писала, что Каменских эффектно сбросила пижаму, впечатлив фигурой в атласной комбинации.