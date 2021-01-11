Вагітна дружина Віктора Павлика Катерина Репяхова відверто розповіла, що думає щодо віку чоловіка в контексті виховання їх майбутньої дитини

З самого початку багатьох дивувала вражаюча різниця у віці між відомим співаком і його новою дружиною, яка за сумісництвом є його концертним директором. Так, втретє 55-річний Павлик одружився на 26-річній дівчині. Сама Репяхова неодноразово підкреслювала, що її це не бентежить, однак, після її оголошення про вагітність це питання було піднято знову.

У своєму сторіз дружина співака відповіла на одне з повідомлень, в якому людина засумнівалася в тому, що в своєму віці Павлик зможе повноцінно виховувати дитину.

"Не бентежить той факт, що ваш чоловік старий дід? Коли вашій дитині буде 15, чоловікові 70?", - звернулися з питанням до Катерини.

У свою чергу, Репяхова підкреслила, що не боїться цього.

"Яка різниця, скільки буде моєму чоловікові, якщо він буде кращим татом своїй дитині? Наш малюк усвідомлений і бажаний! І повірте, буде купатися в любові. Мене бентежать тільки безвідповідальні люди і дурні, а людей добрих я люблю будь-якого віку. Ніколи не пізно. Головне по любові!", - емоційно написала вона.

Дружина Павлика також зізналася, що завагітніти у неї вийшло не відразу, проте вони зі співаком не припиняли спроб.

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