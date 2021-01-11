Беременная жена Виктора Павлика Екатерина Репяхова откровенно рассказала, что думает насчет возраста мужа в контексте воспитания их будущего ребенка

С самого начала многих удивляла впечатляющая разница в возрасте между известным певцом и его новой женой, которая по совместительству является его концертным директором. Так, в третий раз 55-летний Павлик женился на 26-летней девушке. Сама Репяхова неоднократно подчеркивала, что ее это не смущает, однако, после ее объявления о беременности этот вопрос был поднят снова.

В своем Сториз жена певца ответила на одно из сообщений, в котором человек усомнился в том, что в своем возрасте Павлик сможет полноценно воспитывать ребенка.

«Не смущает тот факт, что ваш муж старый дед? Когда вашему ребенку будет 15, мужу 70?», - обратились с вопросом к Екатерине.

В свою очередь, Репяхова подчеркнула, что не боится этого.

«Какая разница, сколько будет моему мужу, если он будет лучшим папой своему ребенку? Наш малыш осознанный и желанный! И поверьте, будет купаться в любви. Меня смущают только безответственные люди и глупые, а людей добрых я люблю любого возраста. Никогда не поздно. Главное по любви!», - эмоционально написала она.

Жена Павлика также призналась, что забеременеть у нее получилось не сразу, однако они с певцом не прекращали попыток.

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