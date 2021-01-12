Актриса "Квартал 95" і "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова-Кияшко засвітила ексклюзивні кадри з гримерки

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram 37-річна актриса опублікувала фото з ще однією зіркою студії Лерою Товстолес. Ольга була одягнена в короткий червоний топ, який підкреслив її струнку фігурку. Волосся зірки було розпущене. Образ доповнювала молодіжна панамка і сонцезахисні окуляри.

25-річна Лера була одягнена у вельми оригінальний наряд. На ній були блискучі штани або лосини, поверх яких вона одягла чорний купальник. Зверху Товстолес накинула яскраву спотивну куртку червоного кольору. Волосся красуня зібрала в гульку. Образ завершувала довга сережка на одному вусі.

"Це спогад, як знімали @lera_fatforest кліп, вона дуууже відомий виконавець в певних колах, ну ви розумієте про що я (повинно звучати багатозначно, як і моя роль в цьому творчому продукті - стояти поруч і говорити «ти прекрасна!!!». Ну а чого не сказати правду?!",- підписала фото Жуковцова-Кияшко.

Варто відзначити, що, незважаючи на велику різницю у віці, дівчата виглядали як ровесниці. Ймовірно, таке враження складається через молодіжний стиль красунь.

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