Лікар-епідеміолог Андрій Александрін розповів, що завадить досягти результатів від посилення карантину в Україні

Свій коментар з приводу введення "січневого" локдауну медик дав в інтерв'ю "Обозревателю".

За його словами, рушійною силою поширення вірусу в Україні є дитяче населення, і оскільки під час локдауну працюватимуть дитячі садки та громадський транспорт ефекту від нових заборон ми не побачимо.

"Так, воно не є групою ризику, але воно дуже добре передає коронавірус. Коли дитина з безсимптомним перебігом приходить додому, вона інфікує своїх батьків, бабусь і дідусів", - зазначив епідеміолог.

Також Александрін зазначив, що ще однією важливою причиною провалу локдауну стане громадський транспорт.

"Який сенс оголошувати локдаун, якщо весь наш громадський транспорт просто алогічний з точки зору інфекційної безпеки? Ніхто так і не навів там порядок. А про те, що малий бізнес вбили до кінця, вже ніхто не думає. У них все добре, а на населення їм наплювати", - підкреслив епідеміолог.



Нагадавши, 8 січня в Україні почав діяти жорсткий карантин, триватиме він 17 днів — до 24 січня 2021 року (включно). Влада ввела його для того, щоб запобігти поширенню коронавірусної хвороби після новорічних свят.

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