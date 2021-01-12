Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что помешает достичь результатов от ужесточения карантина в Украине

Свой комментарий по поводу введения "январского" локдауна медик дал в интервью "Обозревателю".

По его словам, движущей силой распространения вируса в Украине является детское население, и поскольку во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт эффекта от новых запретов мы не увидим.

"Да, оно не является группой риска, но оно очень хорошо передает коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек", - отметил эпидемиолог.

Также Александрин отметил, что еще одной немаловажной причиной провала локдауна станет общественный транспорт.

"Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок. А о том, что малый бизнес убили до конца, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать", - подчеркнул эпидемиолог.



Напомним, 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, продлится он 17 дней — до 24 января 2021 года (включительно). Власти ввели его для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.

Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.

Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.

Также Politeka писала, о запрете на продажу игрушек и не только во время локдауна, в Минздраве удивили оправданием.