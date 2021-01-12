Врач-эпидемиолог Андрей Александрин рассказал, что помешает достичь результатов от ужесточения карантина в Украине
Свой комментарий по поводу введения "январского" локдауна медик дал в интервью "Обозревателю".
По его словам, движущей силой распространения вируса в Украине является детское население, и поскольку во время локдауна будут работать детские сады и общественный транспорт эффекта от новых запретов мы не увидим.
"Да, оно не является группой риска, но оно очень хорошо передает коронавирус. Когда ребенок с бессимптомным течением приходит домой, он инфицирует своих родителей, бабушек и дедушек", - отметил эпидемиолог.
Опухшего Тарзана едва узнали после возвращения из Африки, удаленное фото: "Наташка спецом залила..."
50-летняя Ирина Билык «перекроила» лицо, превратившись в девочку: «Похожа на Алину Гросу…»
Острая на язык Полякова высказала Кате Осадчей все, что о ней думала: "Помню твою гонористую..."
51-летняя Лопес в платье с декольте до пупка "выронила" бюст перед камерами: "Покоряйтесь богине"
"Чапкис отказывается от еды и воды": появилось фото и новые подробности о состоянии судьи «Танців з зірками»
Также Александрин отметил, что еще одной немаловажной причиной провала локдауна станет общественный транспорт.
"Какой смысл объявлять локдаун, если весь наш общественный транспорт просто алогичен с точки зрения инфекционной безопасности? Никто так и не навел там порядок. А о том, что малый бизнес убили до конца, уже никто не думает. У них все хорошо, а на население им наплевать", - подчеркнул эпидемиолог.
Напомним, 8 января в Украине начал действовать жесткий карантин, продлится он 17 дней — до 24 января 2021 года (включительно). Власти ввели его для того, чтобы предотвратить распространение коронавирусной болезни после новогодних праздников.
Напомним, локдаун в разгаре, что больше нельзя купить в супермаркете и почему.
Как сообщала Politeka, новые штрафы уже разоряют украинцев, кого и за что наказывают во время локдауна.
Также Politeka писала, о запрете на продажу игрушек и не только во время локдауна, в Минздраве удивили оправданием.