Українська співачка Ольга Полякова після жарту над шанувальниками поскаржилася на зіпсований відпочинок

Оля Полякова разом з усією родиною щороку вирушає у відпустку на Мальдіви. Цього разу артистка вирушила на відпочинок після Різдва. Кадрами з райського острова зірка поділилася відразу після прибуття і навіть похвалилася, що деякі дивляться її сторіс будуть заздрити.

Буквально через пару годин, вже на наступний день засмучена зірка розповіла, що почався дощ і вони з дітьми потрапили в самий «сезон» - негода наздогнала відпочиваючих тут на цілих десять днів.

Оля пройшлася по пляжу в дощовику і заявила, що незважаючи на те, що поплавати нормально не вийде, вона все ж повинна провести тут з дітьми нормальну відпустку. Як відомо, відпочинок в дорогому готелі, де зупинилася Полякова, коштує недешево.

"Не хочу засмучуватися. Не буду нудьгувати, треба провести цей час добре, хоча на десять днів дощ пообіцяли", - розповіла Оля.

Діти-Аліса і Маша Полякови вирішили також не засмучуватися через негоду і вирушили на прогулянку в дощовиках. Після зірка вирішила врятувати свій вихідний і вирішила влаштувати день філмів в ліжку, поки за вікном вирувала негода.

Зірка показала шанувальникам, як її зустрічали на острові. Також вона похвалилася їжею і розвагами.

Також Полякова вирішила пожартувати над українцями, які не мають можливості вибратися на відпочинок в розпал пандемії. Співачка опублікувала фото своєї дочки Аліси. Дівчинка сиділа в човні і була явно чимось засмучена. Вона скривила гримасу і збиралася плакати.

"Це ваше обличчя, коли я буду публікувати відео і фото з Мальдів», - пожартувала блондинка.

Після вона опублікувала фото Аліси, на якому та єхидно посміхалася і показувала язик. Схоже, настрій дівчинки швидко змінився.

"А це-моє", - завершила жарт співачка.

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