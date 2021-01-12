Український продюсер і суддя популярних шоу Андрій Данилко здивував незвичайним виглядом в компанії колег

Як стало відомо Politeka.net, напередодні шоумен Андрій Малахов відзначив 49-річчя. Співак Прохор Шаляпін на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" виклав спільне пам'ятне фото, на якому крім іменника засвітилися також Андрій Данилко та Інна Білокінь, яка грає маму Вєрки Сердючки.

"Але ж на цьому фото могло бути цілих три Андрія... 🤣 🤣 🤣 З Днем Народження, Андрій! @malakhov007 високих рейтингів, міцного здоров'я та неймовірного особистого щастя!", - підписав Прохор Шаляпін.

На знімку випускник "Фабрики зірок" обійняв Білоконь і Данилко, а Малахов притулився збоку. Судячи з обстановки, зірки сфотографувалися в гримерці або костюмерній. Окремо варто виділити зовнішній вигляд Андрія Данилка, він відображений у звичному для себе образі: чорна бейсболка, светр і джинси, ось тільки одна нога у продюсера залишилася босою. Крім того, український артист виглядає надто вже серйозним на тлі усміхнених колег.

Користувачі соцмережі в коментарях відзначили босоногість Андрія Данилка і поскаржилися, що їм бракує пісень Вєрки Сердючки:

"А чого Вєрка боса???😂 😂 😂 "; "недобросовісні конкуренти розули ... 🤷 ♂ ️ "; "все одно Класні!!!"; "Данилко крутіше! ↑ "; "Данилко не впізнала. Роздобрів"; " Данилко-хлопець без понтів 😁 в тапках на босу ногу. Красень👍 👍 👍 👍"; "Це Данилко????!!! Взагалі на себе не схожий став....Білокінь впізнавана, а Андрій ні"; "а Сердючка зовсім з наших екранів пропав, а шкода, а ви молодець добрий, позитивний, не відповідаєте на всяку бруд"; "я помітив мало радості на обличчі наших гостей з України".

Нагадаємо, Андрій Данилко розпереживався перед поверненням на телеекрани в новому образі: "буду відвертим...".

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