Украинский продюсер и судья популярных шоу Андрей Данилко удивил необычным видом в компании коллег

Как стало известно Politeka.net, накануне шоумен Андрей Малахов отметил 49-летие. Певец Прохор Шаляпин на своей странице в соцсети "Инстаграм" выложил совместное памятное фото, на котором кроме именника засветились также Андрей Данилко и Инна Белоконь, играющая маму Верки Сердючки.

"А ведь на этом фото могло быть целых три Андрея... 🤣🤣🤣 С Днём Рождения, Андрей! @malakhov007 Высоких рейтингов, крепкого здоровья и невероятного личного счастья!", - подписал Прохор Шаляпин.

На снимке выпускник "Фабрики звезд" обнял Белоконь и Данилко, а Малахов прислонился сбоку. Судя по обстановке, звезды сфотографировались в гримерке или костюмерной. Отдельно стоит выделить внешний вид Андрея Данилко, он запечатлен в привычном для себя образе: черная бейсболка, свитер и джинсы, вот только одна нога у продюсера осталась босой. Кроме того, украинский артист выглядит слишком уж серьезным на фоне улыбающихся коллег.

Пользователи соцсети в комментариях отметили босоногость Андрея Данилко и посетовали, что им нехватает песен Верки Сердючки:

"А чё Верка босая???😂😂😂"; "недобросовестные конкуренты разули ... 🤷🏼‍♂️"; "все равно классные!!!"; "Данилко круче! 👍🏻"; "Данилко не узнала. Раздобрел"; "Данилко - парень без понтов 😁 в тапках на босу ногу. Красавец 👍👍👍👍"; "Это Данилко????!!! Вообще на себя не похож стал....Белоконь узнаваема, а Андрей нет"; "А Сердючка совсем с наших экранов пропал, а жаль, а вы молодец добрый, позитивный, не отвечаете на всякую грязь"; "Я заметил мало радости на лице наших гостей из Украины".

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