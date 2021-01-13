Відома модель Демі Роуз показала себе в свіжому образі

На фото Демі позувала у басейну в "зміїному" міні-топі, який практично не приховав пишний бюст дівчини. Роуз спокусливо вигнулася, хвалячись апетитними формами. Дівчина доповнила образ невеликою прикрасою, а очі закрила від задоволення. Кадр вийшов дуже спокусливим і запальним, адже Демі зовсім не соромиться показати свою розкіш. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під фото, адже воно було в сторіс Instagram, але зазвичай красуня отримує безліч компліментів:

"Яка гарна жінка, яку я міг би дивитися вічно; вражаючий розмір; смакота .... ; Краса; я закоханий; Гаряча, дама, ви легше на пляжі; Демі, привабливе фото! Поцілунок поцілунок; Демі Роуз гарненька, і я так люблю тебе; Ти виглядаєш так чарівно; Краса і розум в одній особі - ідеальний подарунок; наскільки ти красива і приємно рожева твоя шкіра; такий гламурний і приголомшливий людина».

Повідомлялося, що супермодель з Великобританії Демі Роуз вразила фігурою в купальнику.

Так, на опублікованих фотографіях Демі Роуз постає перед камерою в спокусливому купальнику, який, як здається, ледь не розірвався від значних обсягів знаменитості.

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