Известная модель Деми Роуз показала себя в свежем образе
На фото Деми позировала у бассейна в "змеином" мини-топе, который практически не скрыл пышный бюст девушки. Роуз соблазнительно выгнулась, хвастаясь аппетитными формами. Девушка дополнила образ небольшим украшением, а глаза закрыла от удовольствия. Кадр получился очень соблазнительным и зажигательным, ведь Деми совсем не стесняется показать свою роскошь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь оно было в сторис Инстаграм, но обычно красотка получает множество комплиментов:
«Какая красивая женщина, на которую я мог бы смотреть вечно; Впечатляющий размер; Вкуснятина .... ; Красота; Я влюблен; Горячая, дама, вы полегче на пляже; Деми, привлекательное фото! Поцелуй поцелуй; Деми Роуз хорошенькая, и я так люблю тебя; Ты выглядишь так очаровательно; Красота и ум в одном лице - идеальный подарок; Насколько ты красивая и приятно розовая твоя кожа; Такой гламурный и потрясающий человек».
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Глущенко из «Дизель шоу» ошарашила рассказом о выходке мужа, планы резко изменились: "Поехали сдавать ПЦР тест"
Трагедия разворачивается на Херсонщине, количество жертв растет с каждым днем: "Едва держатся на ногах и..."
51-летняя Лопес в платье с декольте до пупка "выронила" бюст перед камерами: "Покоряйтесь богине"
Леся Никитюк пошалила с подружкой в ванной, неприлично приоткрыв рот: "Хотите видеть в "Холостячке?"
Сообщалось, что супермодель из Великобритании Деми Роуз впечатлила фигурой в купальнике.
Так, на опубликованных фотографиях Деми Роуз предстает перед камерой в соблазнительном купальнике, который, как кажется, едва не разорвался от внушительных объемов знаменитости.
Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла шелка, дав возможность подсмотреть
А еще Politeka писала, что Деми Роуз устроила "ударный соблазн" в платье с декольте до пупка
Также Politeka сообщала, что томная Деми Роуз в леопардовом боди с огромным декольте лишила мужчин покоя