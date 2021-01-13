Известная модель Деми Роуз показала себя в свежем образе

На фото Деми позировала у бассейна в "змеином" мини-топе, который практически не скрыл пышный бюст девушки. Роуз соблазнительно выгнулась, хвастаясь аппетитными формами. Девушка дополнила образ небольшим украшением, а глаза закрыла от удовольствия. Кадр получился очень соблазнительным и зажигательным, ведь Деми совсем не стесняется показать свою роскошь. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии под фото, ведь оно было в сторис Инстаграм, но обычно красотка получает множество комплиментов:

«Какая красивая женщина, на которую я мог бы смотреть вечно; Впечатляющий размер; Вкуснятина .... ; Красота; Я влюблен; Горячая, дама, вы полегче на пляже; Деми, привлекательное фото! Поцелуй поцелуй; Деми Роуз хорошенькая, и я так люблю тебя; Ты выглядишь так очаровательно; Красота и ум в одном лице - идеальный подарок; Насколько ты красивая и приятно розовая твоя кожа; Такой гламурный и потрясающий человек».

Сообщалось, что супермодель из Великобритании Деми Роуз впечатлила фигурой в купальнике.

Так, на опубликованных фотографиях Деми Роуз предстает перед камерой в соблазнительном купальнике, который, как кажется, едва не разорвался от внушительных объемов знаменитости.

Напомним, игривая Деми Роуз приоткрыла шелка, дав возможность подсмотреть

А еще Politeka писала, что Деми Роуз устроила "ударный соблазн" в платье с декольте до пупка

Также Politeka сообщала, что томная Деми Роуз в леопардовом боди с огромным декольте лишила мужчин покоя