Дочка української співачки Віри Брежнєвої, яка давно живе і будує кар'єру в Росії, Соня Кіперман показала себе в ніжному образі

На фото Кіперман позувала в білій сукні і без білизни. Красуня на одному фото присіла, вип'ятивши п'яту точку, а на другому - розвернулася боком, хвалячись бездоганними вигинами. Дівчина залишила волосся розпущеним, а образ доповнила босоніжками. Кадри вийшли світлими і захоплюючими, адже Соня любить хвалитися своєю красою. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ти знаєш, я люблю хвалитися", - написала зірка.

Фанати, включаючи Віру Брежнєву, поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Повідомте, якщо ти любиш своїх російських прихильників", "Вау", "факти", "це видно", "красуня" ," це ж дочка Віри з цього так притягує погляди і особливо своєю красою"

Раніше ми розповідали, як дочка Віри Брежнєвої плюнула на все і вирішила показати, чим її нагородила природа.

Так, Соня Кіперман опублікувала в соціальних мережах фото у відкритому купальнику, в якому вона блиснула пишними формами.

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