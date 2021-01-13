Зірка показала себе без сорому

Популярна модель, бізнесвумен і блогер Кім Кардашьян підкорила своєю спокусою, повністю роздягнувшись

Зірка демонструє знамениті форми, завдяки яким вона стала кумиром мільйонів, пише Politeka.net. Цього разу красуня посвітила "шовковими" досконалостями, зірвавши з себе весь одяг.

Красуня постала на сірому тлі, поблискуючи соковитими оголеними частинами тіла. Зірка стиснула в руках чорний плащ, що став єдиним прикриттям.

Кім стиснула руками одяг, а також груди, що пікантно вистрибує з-під чорної шкіри.

Також виставилося красиве округле стегно, що захоплює погляд.

Модель розпустила волосся, уклавши їх за спину. Вона відкрила пухкі губи, і дивилася в камеру не відриваючись.

Це архівне фото, яке було оприлюднене в одній з фан-груп знаменитості. Воно за кілька годин не зібрало багато лайків і коментарів.

Все ж користувачі мережі висловлювали своє захоплення формами і відвертості знаменитості.

"Які форми!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян народилася в 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер - продюсера на телебаченні і автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна - адвоката, який став відомий після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'джей Сімпсона.

Популярність вона отримала не тільки завдяки участі в шоу "Сімейство Кардашьян", але і дружбі зі світською левицею Періс Хілтон.

В одному з інтерв'ю Кім зізналася, що зобов'язана блондинці "в шоколаді" своєю популярністю.

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