Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила своим соблазном, полностью раздевшись
Звезда демонстрирует знаменитые формы, благодаря которым она стала кумиров миллионов, пишет Politeka.net. В этот раз красотка посветила "шелковыми" совершенствами, сорвав с себя всю одежду.
Красотка предстала на сером фоне, поблескивая сочными обнаженными частями тела. Звезда сжала в руках черный плащ, ставший единственным прикрытием.
Ким сжала руками одежду, а также грудь, пикантно выпрыгивающую из-под черной кожи.
Также выставилось красивое округлое бедро, восхищающее взгляд.
Шальная Ольга Бузова выскочила на улицу без лифчика, хвастаясь лишними килограммами: "Не позорилась бы, как доска"
Трагедия разворачивается на Херсонщине, количество жертв растет с каждым днем: "Едва держатся на ногах и..."
Отвергнутый "Холостячкой" Тригубенко признался, что у него сейчас с Мишиной и в своей проблеме: "Я не умею..."
Конфликт вспыхнул между Тиной Кароль и Осадчей, выяснились подробности: "Развернулась и ушла"
Госпитализированный Чапкис раскрыл свой диагноз, ситуация тяжелая: "Теперь лежу в..."
Модель распустила волосы, уложив их за спину. Она приоткрыла пухлые губы, и смотрела в камеру не отрываясь.
Это архивное фото, которое было обнародовано в одной из фан-групп знаменитости. Оно за несколько часов не собрало много лайков и комментариев.
Все же пользователи сети выражали свое восхищение формами и откровенности знаменитости.
"Какие формы!", - написал один из поклонников.
Ранее мы писали, что Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.
Популярность она получила не только благодаря участию в шоу "Семейство Кардашьян", но и дружбе со светской львицей Пэрис Хилтон.
В одном из интервью Ким призналась, что обязана блондинке "в шоколаде" своей известностью.
Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини
А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки
Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью