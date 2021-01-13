Популярная модель, бизнесвумен и блогер Ким Кардашьян покорила своим соблазном, полностью раздевшись

Звезда демонстрирует знаменитые формы, благодаря которым она стала кумиров миллионов, пишет Politeka.net. В этот раз красотка посветила "шелковыми" совершенствами, сорвав с себя всю одежду.

Красотка предстала на сером фоне, поблескивая сочными обнаженными частями тела. Звезда сжала в руках черный плащ, ставший единственным прикрытием.

Ким сжала руками одежду, а также грудь, пикантно выпрыгивающую из-под черной кожи.

Также выставилось красивое округлое бедро, восхищающее взгляд.

Модель распустила волосы, уложив их за спину. Она приоткрыла пухлые губы, и смотрела в камеру не отрываясь.

Это архивное фото, которое было обнародовано в одной из фан-групп знаменитости. Оно за несколько часов не собрало много лайков и комментариев.

Все же пользователи сети выражали свое восхищение формами и откровенности знаменитости.

"Какие формы!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Ким Кардашьян родилась в 1980 году в состоятельной семье Крис Дженнер – продюсера на телевидении и автора собственного шоу; и Роберта Кардашьяна - адвоката, который стал известен после защиты в суде своего приятеля, футболиста О'Джей Симпсона.

Популярность она получила не только благодаря участию в шоу "Семейство Кардашьян", но и дружбе со светской львицей Пэрис Хилтон.

В одном из интервью Ким призналась, что обязана блондинке "в шоколаде" своей известностью.

Напомним, Ким Кардашьян со знойной сестричкой Кортни впечатлили аппетитными видами в бикини

А еще Politeka писала, что томная Ким Кардашьян в гладеньком костюме изящно присела на корточки

Также Politeka сообщала, что пышногрудая Ким Кардашьян порезвилась на природе, обтянув свои прелести «невидимой» тканью