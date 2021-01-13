Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала себе у вечірньому образі
На фото Анастасія позувала в топіку,який зав'язала на животик. Пишний бюст прямо випирав з тоненької тканини і можна помітити стирчить красу. Дівчина залишила волосся розпущеним, а сама спокусливо вигнулася на дивані. Квітко була вдома і хвалилася вечірнім образом, а також квітами, які можна помітити на тлі. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Якщо ти хочеш отримати від мене...",- написала зірка.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай дівчину засипають коментарями:
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"Так жарко; Ти виглядаєш приголомшливо; ростуть, як на дріжджах; Лінда, прекрасна просто; виглядає чудово; ти приголомшливо виглядаєш; Bella me encantas; Бум-бум; як ти, чорт візьми, чудова, Господь Ісус, допоможи мені зрозуміти це, будь ласка, я молюся; насправді ти дуже незвичайна; Красиво; Ух ти така красива і шикарна на картинці».
Ми писали, що російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією Кім Кардашьян, влаштувала на яхті розкішний відпочинок.
Цього разу дівчина похвалилася крихітним чорним купальником, відпочиваючи на яхті і виставивши напоказ сідниці у всій красі. Користувачі Мережі не залишилися байдужі:
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