Відома модель Белла Хадід з Victoria's Secret постала в зухвалому образі

Популярна красуня завдяки своїй ефектній зовнішності стає зіркою різних показів і фотосесій, пише Politeka.net. Користувачі мережі постійно згадують образи зірки, що обпалюють.

Так, Цього разу Белла Хадід позувала в наряді з глибоким декольте.

Модель продемонструвала спокусливі форми, які гідні тільки захоплення.

Блискуча тканина навряд чи прикривала гідності, що вивалюються з вирізу. Крім того блискучий корсет відмінно підкреслив струнку талію.

Одяг мав крій, через який оголилися і плечі зірки.

Белла вирівняла довге волосся, яке акуратно лягло на плечах. Модель пильно дивилася в камеру.

Примітно, що завершила образ зв'язка часнику, яку Хадід повісила на шию.

"Белла за лаштунками @viviennewestwood це дійсно приголомшливо, її флюїди, я не знаю... я просто закоханий в неї і цей наряд", - написали автори поста у фан-групі.

Оскільки аккаунт тільки набирає популярність, то пост зібрав за кілька годин всього кілька лайків.

"Переможниця вампірів!", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що Белла Хадід народилася в забезпеченій родині. Її батько-архітектор зі світовим ім'ям, американець палестинського походження Мохаммед Хадід. Дівчинка росла в сім'ї разом з сестрою Джіджі, яка також зараз є затребуваною моделлю.

Белла стала набирати популярність після декількох пластичних операцій.

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