Известная модель Белла Хадид показала свои умения

На фото Белела позировала в юбке с ремнем и футболке. Красотка выгнулась назад, взявшись за флагшток и задрала одну ножку. Юбка оказалась очень короткой, поэтому девушка засветила немного лишнего на кадре. Хадид оставила волосы распущенными, а образ дополнила босоножками. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "вкусная конфетка, чертовски горяча".

Мы писали, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, покорила фигурой в тонком кружеве.

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Так, Белла позировала в кружевном боди с глубоким декольте, из которого выставился пышный бюст. Грудь еле удерживала тонкая ткань, что нисколько не смущало знаменитость и радовало фантов.

Сообщалось, что знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, в белом купальнике подчеркнула свой загар.

Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.

Небольшая грудь красиво смотрелась в маленьком лифчике, который благодаря своему ажуру немного ее увеличивал.

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