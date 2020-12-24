Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, сверкнула бюстом в слишком смелом декольте

Модель впечатляет красотой идеальных форм в самых откровенных нарядах, пишет Politeka.net. Пользователи сети с восторгом вспоминают жаркие образы соблазнительницы.

В этот раз в фан-группе разместили фото красотки в черном наряде, который сверкал на свету.

Примечательно, что одежда имела слишком откровенный вырез, из которого показался пышный бюст. Грудь и бледная кожа притягивали взгляд.

На одном из кадров видны вырезы, оголяющие тонкую талию модели, и немного приоткрывающие виды на животик.

Модель распустила длинные темные волосы, и зачесала их за ушки, сверкнув аккуратными сережками в ушах.

"О боже, это просто идеально ✨", - написал автор поста в Инстаграм.

За два часа пост собрал всего несколько десятков лайков, ведь группа только набирает популярность.

"Королева", - написал один из пользователей сети.

Ранее мы писали, что Белла Хадид оголила упругий животик, от которого нельзя было оторвать глаз. Сверху кокетка надела маленькую шубку, которую распахнула для эффектности.

Тесные джинсики обтянули упругие ягодицы. На одном из кадров звезда повернулась спиной, чтобы показать пятую точку во всей красе.

Ранее сообщалось, что Бела Хадид надела белоснежный купальник, который обтянул ее грудь и смотрелся потрясающе на "поджаренных" прелестях.

Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.

Небольшая грудь красиво смотрелась в маленьком лифчике, который благодаря своему ажуру немного ее увеличивал.

Напомним, Белла Хадид выставила на камеру свои упругие ягодицы: "Вкусная конфетка"

А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид из Victoria’s Secret обескуражила позами в одном белье: «Настолько идеальна, что...»

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид из Victoria’s Secret в одном белье и даже топлес показала тело во всей красе: «Фантастическая»