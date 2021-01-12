Известная модель Белла Хадид из Victoria's Secret предстала в дерзком образе

Популярная красотка благодаря своей эффектной внешности становится звездой разных показов и фотосессий, пишет Politeka.net. Пользователи сети постоянно вспоминают обжигающие образы звезды.

Так, в этот раз Белла Хадид позировала в наряде с глубоким декольте.

Модель продемонстрировала соблазнительные формы, которые достойны только восхищения.

Блестящая ткань едва ли прикрывала достоинства, вываливающиеся из выреза. Кроме того блестящий корсет отлично подчеркнул стройную талию.

Одежда имела крой, из-за которой оголились и плечи звезды.

Белла выравняла длинные волосы, которые аккуратно легли на плечах. Модель пристально смотрела в камеру.

Примечательно, что завершила образ связка чеснока, которую Хадид повесила на шею.

"Белла за кулисами @viviennewestwood Это действительно потрясающе, ее флюиды, я не знаю... я просто влюблен в нее и этот наряд", - написали авторы поста в фан-группе.

Поскольку аккаунт только набирает популярность, то пост собрал за несколько часов всего несколько лайков.

"Победительница вампиров!", - написал один из поклонников.

Ранее мы писали, что Белла Хадид родилась в обеспеченной семье. Ее отец - архитектор с мировым именем, американец палестинского происхождения Мохаммед Хадид. Девочка росла в семье вместе с сестрой Джиджи, которая также сейчас является востребованной моделью.

Белла стала набирать популярность после нескольких пластических операций.

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