Знаменитая модель Белла Хадид, ангел бренда Victoria’s Secret, едва не вывалила бюст из смелого декольте

Модель постоянно демонстрирует формы на фото, которые репостят пользователи сети в своих фан-группах, пишет Politeka.net. В этот раз поклонники разместили снимок звезды в топике без белья.

Белла позировала, нагнувшись к камере. Звезда приспустила джинсы, и выставила назад свои ягодицы.

Модель подошла поближе, едва не вывалив пышный бюст. Последний смотрелся эффектно в декольте, едва не выпрыгивая наружу.

Плоский животик и красивая талия - это просто невообразимо хорошо.

На голове у Беллы выглядывала красная новогодняя шапочка. Голубые глаза звезды вызывали восторг.

"Настроение в эти дни", - написали автора поста.

За несколько часов пост собрал почти 100 лайков и немного комментариев. Люди писали в сторону жаркой соблазнительницы массу приятных сообщений.

"Очень опасно, так подходить", - прокомментировал один из поклонников.

Ранее сообщалось, что Белла Хадид позировала в кружевном боди с глубоким декольте, из которого выставился пышный бюст. Грудь еле удерживала тонкая ткань, что нисколько не смущало знаменитость. Тонкие бретельки чуть ли не соскальзывали с плеч шикарной бестии.

Кроме того, модель даже приняла откровенную позу, расставив ножки.

"Она безупречная", - написал один из фанатов.

Ранее мы писали, что Белла Хадид надела белоснежный купальник, который обтянул ее грудь и смотрелся потрясающе на "поджаренных" прелестях.

Звезда натянула белые плавочки выше бедер, и те оголили их привлекательную округлость.

Модель подогнула под себя ножки и широко их расставила.

Напомним, Белла Хадид задрала ножку в слишком коротком мини, показав вершину соблазна: "Вкусная конфетка"

А еще Politeka писала, что раскованная Белла Хадид в тонком кружеве показала все, что принято скрывать: "Она безупречная"

Также Politeka сообщала, что Белла Хадид вызвала переполох, появившись на красной дорожке с декольте до пупка: "Королева"