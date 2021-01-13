Деякі знаменитості "скосили" собі кілька років

Ніхто не хоче старіти, але деякі для цього застосовують різні хитрощі

Зірки, наприклад, користуються можливістю і приховують свій вік, або називають несправжній рік народження, пише Politeka.net.

Познайоммось з зірками яким не можна вірити на слово, адже чутки про їх вік не могли виникнути просто так.

Скандальна світська левиця Періс Хілтон підробила документи, зменшивши собі вік на два роки. Зірка скрізь говорить, що народилася у 1981 році, проте рік народження в водійських правах залишився колишнім - 1979 рік.

Співачка й актриса Дженніфер Лопес у 1999 році потрапила в гучний інцидент зі своїм на той момент хлопцем, Шоном Комбсом (Пафф Дедді). Пару затримали за звинуваченням в організації перестрілки в нічному клубі Нью-Йорка. Саме тоді з'ясувалася таємниця артистки - вона народилася у 1969 році, а не в 1970-му, як стверджувала раніше.

Колишню зірку "ВІА Гри", учасницю "Танці з зірками", співачку Надію Мейхер в мережі також звинувачують у приховуванні таємниці. За інформацією в мережі, пекуча брюнетка кілька років святкувала 29-річчя. Примітно, що екс-колезі Надії, Олені Вінницькій - 46 років, тоді як Мейхер каже, що їй - 38.

Зірка "Дизель Шоу" Вікторія Булітко довгий час приховувала свій вік. Артистка, в основному, жартувала, почувши це питання, але в мережу просочилася інформація - красуні на цей час 37 років.

Про точний вік примадонни російської естради Алли Пугачової будуються справжні здогади. Актор Станіслав Садальський обмовився, що знає справжній вік співачки. Так, за його словами, Пугачовій не 71 рік, а - 73.

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