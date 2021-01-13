Никто не хочет стареть, но некоторые для этого применяют различные хитрости

Звезды, например, пользуются возможностью и скрывают свой возраст, либо называют ненастоящий год рождения, пишет Politeka.net.

Давайте познакомимся со звездами которым нельзя верить на слово, ведь слухи об их возрасте не могли возникнуть просто так.

Скандальная светская львица Пэрис Хилтон подделала документы, уменьшив себе возраст на два года. Звезда везде говорит, что родилась в 1981 году, однако год рождения в водительских правах остался прежним - 1979 год.

Певица и актриса Дженнифер Лопес в 1999 году попала в громкий инцидент со своим на тот момент парнем, Шоном Комбсом (Пафф Дэдди). Пару задержали по обвинению в организации перестрелки в ночном клубе Нью-Йорка. Именно тогда выяснилась тайна артистки - она родилась в 1969 году, а не в 1970-ом, как утверждала ранее.

Бывшую звезду "ВИА Гры", участницуа "Танці з зірками", певицу Надежда Мейхер в сети также обвиняют в сокрытии тайны. По информации в сети, жгучая брюнетка несколько лет праздновала 29-летие. Примечательно, что экс-коллеге Надежды, Алене Винницкой - 46 лет, тогда как Мейхер говорит, что ей - 38.

Звезда "Дизель Шоу" Виктория Булитко долгое время скрывала свой возраст. Артистка, в основном, отшучивалась, услышав этот вопрос, но в сеть просочилась информация - красотке на данный момент 37 лет.

О точном возрасте примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой строятся настоящие догадки. Актер Станислав Садальский обмолвился, что знает настоящий возраст певицы. Так, по его словам, Пугачевой не 71 год, а - 73.

Напомним, что Алла Пугачева ошеломила откровенным нарядом и худобой рядом с экс-любовником: "Ну просто...".

Как сообщала Politeka, Алла Пугачева похвасталась новой стрижкой, Галкин и дети не сдержали эмоций: "Укоротили...".

Также Politeka писала, что страстный поцелуй Пугачевой и Галкина на публике взбудоражил сеть: "Мертвая женская хватка".