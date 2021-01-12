Володимир Остапчук поділився, як зміг досягти успіху і стати одним з найпопулярніших українських телеведучих

Як пише Politeka.net, зараз він веде шоу "Маска", але кілька років тому тільки мріяв про успішну кар'єру на телебаченні. На офіційній сторінці каналу "Україна" в «Instagram» навели слова Остапчука, які прозвучали в програмі "Ранок з Україною".

За словами ведучого, він з юних років пробивався на телебачення, ходив по кастингах, але без особливого успіху. При цьому Володимир навчався мистецтву дикторів, працював на радіо, дублював фільми. Не опустити руки молодому таланту допоміг найрідніша людина, яка вчасно підтримав і змотивував на розвиток:

"Я завжди пам'ятав слова мами: "Люби себе таким, який ти є. Якщо ти розумієш і приймаєш себе, то й інші будуть". Це дуже хороший урок", - поділився Володимир Остапчук.

Він п'ять років отримував відмови, а потім влаштувався працювати на автомобільний телеканалканале, незабаром став ведучим програми «Ранок з Україною» і «Євробачення», почав отримувати запрошення в різні проекти і великі гонорари. У 2020 році він навіть провів новорічний "вогник" на "Україні".

Раніше Володимир Остапчук відкрив завісу своїх сімейних відносин з дружиною Христиною і розповів, наскільки велику роль відіграє почуття гумору. За слова ведучого, після знайомства з дівчатами треба прозондувати грунт і з'ясувати, які жарти їй подобаються. Він також порадив разом дивитися стендапи і гумористичні шоу.

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