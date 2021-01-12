Владимир Остапчук поделился, как смог достичь успеха и стать одним из самых популярных украинских телеведущих

Как пишет Politeka.net, сейчас он ведет шоу "Маска", но несколько лет назад только мечтал об успешной карьере на телевидении. На официальной странице канала "Україна" в "Инстаграм" привели слова Остапчука, которые прозвучали в программе «Ранок з Україною».

По словам ведущего, он с юных лет пробивался на телевидение, ходил по кастингам, но без особого успеха. При этом Владимир учился искусству дикторов, работал на радио, дублировал фильмы. Не опустить руки молодому таланту помог самый родной человек, который вовремя поддержал и смотивировал на развитие:

"Я всегда помнил слова мамы: "Люби себя таким, какой ты есть. Если ты понимаешь и принимаешь себя, то и другие будут". Это очень хороший урок", - поделился Владимир Остапчук.

Он пять лет получал отказы, а потом устроился работать на автомобильный телеканалканале, вскоре стал ведущим программы «Ранок з Україною» и «Евровидения», начал получать приглашения в разные проекты и крупные гонорары. В 2020 году он даже провел новогодний "огонек" на "Украине".

Ранее Владимир Остапчук приоткрыл завесу своих семейных отношений с женой Кристиной и рассказал, насколько большую роль играет чувство юмора. По слова ведущего, после знакомства с девушками надо прозондировать почву и выяснить, какие шутки ей нравятся. Он также посоветовал вместе смотреть стендапы и юмористические шоу.

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