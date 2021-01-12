Тіна Кароль в розпал пандемії знайшла спосіб заробляти десятки тисяч доларів, незалежно від концертів і корпоративів

У той час як інші зірки українського шоу-бізнесу скаржаться, що не можуть заробляти концертами як раніше, Кароль продовжує хизуватися в розкішних дизайнерських нарядах, а півроку тому навіть придбала 2 Га землі в Карпатах. Про це з посиланням на реєстр нерухомості повідомляє телеканал Kyiv Live.

Як повідомляється в матеріалі, звичайний гонорар Тіни за корпоратив становить від 20 до 25 тисяч доларів. Втім, через ситуацію в світі навіть у топових зірок минулого року було зовсім мало виступів.

Як з'ясувалося, на свої нескромні витрати Кароль останнім часом заробляє рекламою відомого бренду. Білборди з красунею можна помітити по всьому Києву.

"Посміхається артистка не задарма", - підкреслюється в матеріалі.

За даними інсайдерів, за таку масштабну рекламну кампанію можна отримати ніяк не менше звичайних гонорарів Тіни, а враховуючи її рівень, зірка цілком могла запросити і 100, і 200 тисяч доларів.

Втім, крім цієї кампанії Кароль виступала обличчям і менш відомих брендів, а також запускала в продаж і власні продукти.

Нагадаємо, Тіна Кароль у супероткровеній сукні виставила бюст на загальний огляд: "Боже, мурашки по шкірі".

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