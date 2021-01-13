Зірки активно інтригують яскравими фото з відпустки, куди вирушили після Різдва

Знаменитості після свят масово вирушили на спекотні курорти, звідки активно діляться фото і показують сімейне дозвілля. Представляємо вашій увазі топ фото зірок, які обрали кращі курорти: Балі, Дубаї та Мальдіви.

Світлана Лобода для сімейного відпочинку вибрала сонячні Дубаї, де вже встигла підкорити публіку фігурою разом зі своєю мамою. Також Лобода показала старшу дочку Єву, яка помітно підросла.

Дмитро Монатік разом з дружиною Іриною і красенями синами відпочиває на Мальдівах, де вже вчить малюків плавати і розповідає про саморозвиток. Дружина співака встигла вже порадувати шанувальників серією фото в купальнику.

Регіна Тодоренко разом з сином і без чоловіка полетіла у відпустку на Балі, де активно допомагає дитині розвиватися і сама почала знову заняття на серфінгу, адже до цього довгий час не займалася.

Настя Каменських з чоловіком Олексієм Потапенко полетіла на Мальдіви, де проводить час на пляжі і розповідає про пригоди на острові. Пара також в подробицях розповідає про свої будні, показуючи ті в сторі.

Надя Дорофєєва разом з чоловіком Дантесом підкорювала околиці Балі, де провела також і Новий Рік. Володимир навіть розповів про страхи Наді перед тваринами і про їх невдале побачення.

Два дні тому полетіла на Мальдіви і Оля Полякова з дочками, проте сьогодні зірка розповіла, що потрапили вони на сезон дощів і хоч погода була зіпсована, вони спробують провести час максимально яскраво.

Ольга Бузова на Мальдівах встигла відзначитися не гірше другі-телеведуча і співачка зіграла весілля з коханим Давидом Манукяном. Причому зробила все пара таємно, не бажаючи розкривати деталі. Поки що не відомо, чи розписалися закохані в РФ.

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