Звезды активно интригуют яркими фото из отпуска, куда отправились после Рождества

Знаменитости после праздников массово отправились на жаркие курорты, откуда активно делятся фото и показывают семейный досуг. Представляем вашему вниманию топ фото звезд, выбравших лучшие курорты: Бали, Дубаи и Мальдивы.

Светлана Лобода для семейного отдыха выбрала солнечные Дубаи, где уже успела покорить публику фигурой вместе со своей мамой. Также Лобода показала старшую дочь Еву, которая заметно подросла.

Дмитрий Монатик вместе с женой Ириной и красавцами сыновьями отдыхает на Мальдивах, где уже учит малышей плавать и рассказывает о саморазвитии. Супруга певца успела уже порадовать поклонников серией фото в купальнике.

Регина Тодоренко вместе с сыном и без мужа улетела в отпуск на Бали, где активно помогает ребенку развиваться и сама начала снова занятия на серфинге, ведь до этого долгое время не занималась.

Настя Каменских с супругом Алексеем Потапенко улетела на Мальдивы, где проводит время на пляже и рассказывает о приключениях на острове. Пара также в подробностях рассказывает о своих буднях, показывая те в Стори.

Надя Дорофеева вместе с супругом Дантесом покоряла окрестности Бали, где провела также и Новый год. Владимир даже рассказал о страхах Нади перед животными и об их неудачном свидании.

Два дня назад улетела на Мальдивы и Оля Полякова с дочерьми, однако сегодня звезда рассказала, что попали они на сезон дождей и хоть погода была испорчена, они попытаются провести время максимально ярко.

Ольга Бузова на Мальдивах успела отличиться не хуже други- телеведущая и певица сыграла свадьбу с возлюбленным Давидом Манукяном. Причем сделала все пара тайно, не желая раскрывать детали. Пока что не известно, расписались ли влюбленные в РФ.

Напомним, что раскованная Дорофеева показала свое бесстыдство в костюме с вырезами на бедрах: "Ну что за шедевр...".

Как сообщала Politeka, взъерошенная Надя Дорофеева заставила сердца биться чаще, распахнув блузу: "Дантесиков сделали?".

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