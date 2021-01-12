У палаці буде переполох

Меган Маркл і принц Гаррі незабаром можуть зустрітися з королевою Єлизаветою II

Про це пише видання The Sunday Times.

З'ясувалося, що королева Єлизавета II запросила на своє 95-річчя принца Гаррі і Меган Маркл.

Офіційне святкування призначено на 12 червня. Таким чином, герцоги сассекські вперше після Мегзіта повернуться в королівський палац.

12 червня Великобританія відзначає свято виносу прапора-військовий парад на честь монарха, а справжній день народження королеви — 21 квітня.

Зазвичай старші члени королівської сім'ї дивляться на парад з балкона Букінгемського палацу, і поки немає достовірної інформації про те, чи дозволять принцу Гаррі і Меган Маркл приєднатися до інших.

Як стверджують інсайдери, Меган Маркл і принц Гаррі приймуть пропозицію Єлизавети II і пробудуть у Великобританії як мінімум три тижні. Для герцога також важливо бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діани, яке заплановано на 1 липня 2021 року.

Спочатку передбачалося, що герцоги Сассекські приїдуть до королеви Єлизавети II в березні 2021 року для обговорення продовження так званого Мегзіта, але всі плани перекреслив новий спалах китайського вірусу.

Раніше ми розповідали, як послання принцеси Діани розлютило Меган Маркл.

Незадовго до смерті мати принців Вільяма і Гаррі записала на касету звернення до майбутньої невістки.

І Меган Маркл обурило те, що їй не відразу розповіли про існування цієї касети. Герцогиня Сассекська, мабуть, порахувала, що Принцеса Діана зверталася не тільки до дружини свого старшого сина, але і до дружини молодшого.

Нагадаємо, що Меган Маркл упустила унікальний шанс, таке буде важко повернути

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