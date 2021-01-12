Меган Маркл і принц Гаррі незабаром можуть зустрітися з королевою Єлизаветою II

Про це пише видання The Sunday Times.

З'ясувалося, що королева Єлизавета II запросила на своє 95-річчя принца Гаррі і Меган Маркл.

Меган Маркл і принц Гаррі, скрін

Офіційне святкування призначено на 12 червня. Таким чином, герцоги сассекські вперше після Мегзіта повернуться в королівський палац.

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12 червня Великобританія відзначає свято виносу прапора-військовий парад на честь монарха, а справжній день народження королеви — 21 квітня.

Зазвичай старші члени королівської сім'ї дивляться на парад з балкона Букінгемського палацу, і поки немає достовірної інформації про те, чи дозволять принцу Гаррі і Меган Маркл приєднатися до інших.

Як стверджують інсайдери, Меган Маркл і принц Гаррі приймуть пропозицію Єлизавети II і пробудуть у Великобританії як мінімум три тижні. Для герцога також важливо бути присутнім на відкритті пам'ятника принцесі Діани, яке заплановано на 1 липня 2021 року.

Спочатку передбачалося, що герцоги Сассекські приїдуть до королеви Єлизавети II в березні 2021 року для обговорення продовження так званого Мегзіта, але всі плани перекреслив новий спалах китайського вірусу.

принц Гарри и Меган Маркл

Раніше ми розповідали, як послання принцеси Діани розлютило Меган Маркл.

Незадовго до смерті мати принців Вільяма і Гаррі записала на касету звернення до майбутньої невістки.

І Меган Маркл обурило те, що їй не відразу розповіли про існування цієї касети. Герцогиня Сассекська, мабуть, порахувала, що Принцеса Діана зверталася не тільки до дружини свого старшого сина, але і до дружини молодшого.

Нагадаємо, що Меган Маркл упустила унікальний шанс, таке буде важко повернути

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