Українська співачка Настя Каменських, відпочиваюча на Мальдівах, поділилася новим знімком з відпочинку

Співачка після схуднення на 20 кілограм почала активно стежити за своєю зовнішністю і розповідати про правила догляду за собою. При цьому Каменських нерідко потрапляє під хвилю критики через зайву демонстрації свого тіла.

Під час кожної відпустки Настя демонструє фігуру в бікіні з високою посадкою, крутить сідницями на камеру і без збентеження роздягається, знімаючи навіть білизну. Це стає причиною невдоволення в мережі. Цей раз не став винятком.

Так, Каменськхі з Потапом полетіла на Мальдіви, звідки і поділилася новим фото. На ньому зірка постала одному зі своїх улюблених пудрових бікіні з принтом леопарда. Позуючи в провокативній позі, Каменських підкреслила талію і викликала суперечки в мережі.

33-річній зірці радять завести дитину і змінити стиль, щоб не задирати бікіні так високо:

"Може краще дитину завести? 🤔 Нудно вам...; А ще вище не можна труси натягнути?; захоче натягне вище або нижче ,яка вам різниця ,займіться собою😂; натягнуті труси по саме не хочу, для повних дівчат, швидкий спосіб зробити стегна візуально стрункими. Ось і все. Тому і натягує; 😊якщо сильніше, пиріжок буде виділятися; Настя, може вистачить свої труси всім показувати! Пора про дітей подумати? А в творчості що нового?; Далеко не худенька, скільки можна показувати свої тілеса, вже всі забули, що співаєте ...».

Також Каменських викликала фурор недбалим чином на курорті, знаменитість опублікувала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове фото з відпочинку і поділилася своїми філософськими роздумами.

Вона постала перед шанувальниками в джинсовій міні-спідниці з пікантним розрізом на стегні, в яку заправила білу сорочку тільки з одного боку. На ногах красуні можна помітити маленькі босоніжки.

У такому вигляді Настя Каменських вийшла на тропічний пляж і покрасувалася перед камерою в променях заходу. Співачка витончено зігнулася і прикрила рот руками, зобразивши здивування.

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