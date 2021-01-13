Украинская певица Настя Каменских, отдыхающая на Мальдивах, поделилась новым снимком из отдыха

Певица после похудения на 20 килограмм начала активно следить за своей внешностью и рассказывать о правилах ухода за собой. При этом Каменских нередко попадает под волну критики из-за излишней демонстрации своего тела.

Во время каждого отпуска Настя демонстрирует фигуру в бикини с высокой посадкой, крутит ягодицами на камеру и без смущения раздевается, снимая даже белье. Это становится причиной недовольства в сети. Этот раз не стал исключением.

Так, Каменскхи с Потапом улетела на Мальдивы, откуда и поделилась новым фото. На нем звезда предстала одном из своих любимых пудровых бикини с принтом леопарда. Позируя в провокативной позе, Каменских подчеркнула талию и вызвала споры в сети.

33-летней звезде советуют завести ребенка и сменить стиль, чтобы не задирать бикини так высоко:

«Может лучше ребёнка завести? 🤔 Скучно вам...; А ещё выше нельзя трусы натянуть?; захочет натянет выше или ниже ,какая вам разница ,займитесь собой😂; Натянутые трусы по самое не хочу, для полных девушек, быстрый способ сделать бедра визуально стройными. Вот и всё. Поэтому и натягивает; 😊если сильнее, пирожок будет выделяться; Настя,может хватит свои трусы всем показывать! Пора о детях подумать? А в творчестве что нового?; Далеко не худышка, сколько можно показывать свои телеса ,уже все забыли, что поете ...».

Также Каменских вызвала фурор небрежным образом на курорте, знаменитость опубликовала на своей странице в соцсети "Инстаграм" новое фото с отдыха и поделилась своими философскими размышлениями.

Она предстала перед поклонниками в джинсовой мини-юбке с пикантным разрезом на бедре, в которую заправила белую рубашку только с одной стороны. На ногах красотки можно заметить маленькие босоножки.

В таком виде Настя Каменских вышла на тропический пляж и покрасовалась перед камерой в лучах заката. Певица изящно изогнулась и прикрыла рот руками, изобразив удивление.

Напомним, Каменских раскрепощенно покрутила формами в черном бикини: "Опять поправилась или беременна?"

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