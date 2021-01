Вокаліст британської панк-рок-групи Senseless Things Марк Кедс помер у віці 50 років

Його тіло було знайдено в будинку Марка. Про смерть лідера колективу в Facebook повідомив гітарист Бен Хардінг.

За його словами, причина, по якій Кедс пішов з життя, поки невідома, проте зазначив, що той приймав наркотики, хоча і боровся з цією залежністю.

"У Марка, особливо в юнацтві, була яскрава жага і пристрасть до культури і знань. Здається, кліше сказати: "пішов занадто рано" , але блін, це правда. Йому було всього 50 років. Хоч він і створював напругу в роботі в складі Senseless Things та інших проектах, ми любимо тебе і запам'ятаємо як друга, брата і талановиту людину, яку ми втратили", – написав Хардінг у своєму пості, присвяченому Кедсу.

Британська група Senseless Things була створена в 1986 році в Лондоні. Колектив встиг випустити чотири альбоми, після чого в 1995 році його учасники вважали за краще завершити проект.

Згодом Кедс виступав у складі груп Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine і Deadcuts.

Він також взяв участь у написанні пісні, що стала міжнародним хітом - Can't Stand Me Now групи The Libertines на ряду з Пітом Доерті і Карлом Баратом.

