Вокалист британской панк-рок-группы Senseless Things Марк Кедс скончался в возрасте 50 лет

Его тело было найдено в доме Марка. О смерти лидера коллектива в Facebook сообщил гитарист Бен Хардинг.

По его словам, причина, по которой Кедс ушёл из жизни, пока неизвестна, однако отметил, что тот принимал наркотики, хотя и боролся с этой зависимостью.

"У Марка, особенно в юношестве, была яркая жажда и страсть к культуре и знаниям. Кажется, клише сказать: "ушел слишком рано", но блин, это правда. Ему было всего 50 лет. Хоть он и создавал напряжение в работе в составе Senseless Things и других проектах, мы любим тебя и запомним как друга, брата и талантливого человека, которого мы потеряли", – написал Хардинг в своем посте, посвященному Кедсу.

Британская группа Senseless Things была создана в 1986 году в Лондоне. Коллектив успел выпустить четыре альбома, после чего в 1995 году его участники предпочли завершить проект.

Впоследствии Кедс выступал в составе групп Jolt, the Lams, The Wildhearts, Trip Fontaine и Deadcuts.

Он также принял участие в написании ставшей международным хитом композиции Can't Stand Me Now группы The Libertines на ряду с Питом Доэрти и Карлом Баратом.

