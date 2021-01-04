Последние несколько лет известный музыкант боролся с тяжелым заболеванием

На 42 году жизни скончался финский музыкант Алекси Лайхо, известный как сооснователь и гитарист мелодик-дет-метал-группы Children of Bodom.

Причина смерти пока неизвестна, но сообщается, что он боролся с тяжелым недугом. Знаменитость умер в своем доме в Хельсинки. О трагедии сообщили на странице музыкального лейбла Napalm Records в Twitter.

"С тяжелым сердцем и большой печалью мы должны объявить о кончине Алекси Лайхо. Мы абсолютно опустошены и убиты горем из-за внезапной потери нашего дорогого друга и участника группы. Память о тебе будет вечна", – написали в посте.

Группу Children of Bodom Алекси Лайхо и барабанщик Яска Раатикайнен основали в 1993 году. До ухода Лайхо из состава и окончательного распада в 2019 году группа записала 10 студийных альбомов, которые только в Финляндии разошлись тиражом более 250 тысяч копий.

Ко всему прочему, музыкант был любителем татуировок. Лайхо набивал себе их множество. Одни из самых знаменитых – HATE на пальцах правой руки и COBHC на пальцах левой руки.

В 2004 году журнал Guitar World включил Лайхо в список "100 величайших хэви-метал-гитаристов всех времен". Ранее музыкант также был включен в рейтинг 50 самых быстрых гитаристов мира.

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