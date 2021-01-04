Останні кілька років відомий музикант боровся з важким захворюванням
На 42 році життя помер фінський музикант Алексі Лайхо, відомий як співзасновник і гітарист мелодік-дет-метал-групи Children of Bodom.
Причина смерті поки невідома, але повідомляється, що він боровся з важкою недугою. Знаменитість помер у своєму будинку в Гельсінкі. Про трагедію повідомили на сторінці музичного лейблу Napalm Records в Twitter.
"З важким серцем і великим сумом ми повинні оголосити про смерть Алексі Лайхо. Ми абсолютно спустошені і вбиті горем через раптову втрату нашого дорогого друга і учасника групи. Пам'ять про тебе буде вічна", – написали в пості.
Дочка онкохворої Заворотнюк на повній швидкості протаранила кіоск і втекла: що відомо про НП
51-річна Дженніфер Лопес змила тонни косметики й показала себе справжньою, в Мережі переполох: "Кошмар..."
Зупинилося серце видатного українця, дочка розкрила подробиці трагедії: "Вже готувався до виписки додому..."
Пішов з життя легендарний актор, який зіграв "Людину-амфібію": ним захоплювалися мільйони, деталі
У сімейному скандалі Джеджули з вагітною дружиною замішана Каменських: "Нехай звертається в поліцію"
Групу Children of Bodom Алексі Лайхо і барабанщик Яска Раатікайнен заснували в 1993 році. До відходу Лайхо зі складу і остаточного розпаду в 2019 році група записала 10 студійних альбомів, які тільки у Фінляндії розійшлися тиражем понад 250 тисяч копій.
До всього іншого, музикант був любителем татуювань. Лайхо набивав собі їх безліч разів. Одні з найзнаменитіших-HATE на пальцях правої руки і COBHC на пальцях лівої руки.
У 2004 році журнал Guitar World включив Лайхо в список "100 найбільших хеві-метал-гітаристів всіх часів". Раніше музикант також був включений в рейтинг 50 найшвидших гітаристів світу.
Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.
Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.
Також Politeka писала, що пішов з життя музикант культової групи, його хіти знали напам'ять.