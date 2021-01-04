Останні кілька років відомий музикант боровся з важким захворюванням

На 42 році життя помер фінський музикант Алексі Лайхо, відомий як співзасновник і гітарист мелодік-дет-метал-групи Children of Bodom.

Причина смерті поки невідома, але повідомляється, що він боровся з важкою недугою. Знаменитість помер у своєму будинку в Гельсінкі. Про трагедію повідомили на сторінці музичного лейблу Napalm Records в Twitter.

"З важким серцем і великим сумом ми повинні оголосити про смерть Алексі Лайхо. Ми абсолютно спустошені і вбиті горем через раптову втрату нашого дорогого друга і учасника групи. Пам'ять про тебе буде вічна", – написали в пості.

Групу Children of Bodom Алексі Лайхо і барабанщик Яска Раатікайнен заснували в 1993 році. До відходу Лайхо зі складу і остаточного розпаду в 2019 році група записала 10 студійних альбомів, які тільки у Фінляндії розійшлися тиражем понад 250 тисяч копій.

До всього іншого, музикант був любителем татуювань. Лайхо набивав собі їх безліч разів. Одні з найзнаменитіших-HATE на пальцях правої руки і COBHC на пальцях лівої руки.

У 2004 році журнал Guitar World включив Лайхо в список "100 найбільших хеві-метал-гітаристів всіх часів". Раніше музикант також був включений в рейтинг 50 найшвидших гітаристів світу.

Нагадаємо, обірвалося життя видатного українця, країна вражена.

Як повідомляла Politeka, обірвалося життя творця культового серіалу, який цитують мільйони.

Також Politeka писала, що пішов з життя музикант культової групи, його хіти знали напам'ять.