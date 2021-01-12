Українка із Запорізької області розповіла, як вони з чоловіком перенесли коронавірус
Жінка зізналася в інтерв'ю "Телеграф", що у неї постійно виникали сильні страхи, а особливо – смерті. Щоб боротися з цим, вона намагалася включати логіку і контроль над власними емоціями.
Те ж саме спостерігалося і у її чоловіка, який проходив лікування в Covіdному відділенні
"Судячи з повідомлень у Viber і телефонних дзвінків, страх і паніка були присутні. Два тижні в цьому відділенні для чоловіка обійшлися недорого, хоча кололи дуже багато препаратів, а ось я на своє амбулаторне лікування витратила тьму грошей, враховуючи, що колола три досить дорогих антибіотика", – згадала Українка.
Шалена Ольга Бузова вискочила на вулицю без ліфчика, хвалячись зайвими кілограмами: "Не ганьбилася б, як дошка"
Гостра на язик Полякова висловила Каті Осадчій все, що про неї думала: "Пам'ятаю твою гонористу..."
Леся Нікітюк побешкетувала з подружкою у ванній, непристойно відкривши рот: "Хочете бачити в" Холостячці?"
Молода дружина Віктора Павлика в ліжку зізналася про особисте: "Давно потрібно звикнути, але… "
Екс-чоловік Ірини Білик Дікусар потрапив у ДТП, з'явилися кричущі подробиці: "Навіть не гальмувала..."
За її словами, після негативного ПЛР-тесту чоловіка перевели в кардіологічне відділення, оскільки після АТО у чоловіка є проблеми з серцем. Там медики одночасно продовжили лікувати його пневмонію. Чотири дні такої терапії обійшлися захиснику в 3,5 тис. гривень.
"Я також як і раніше на лікарняному, на вулиці починається задишка, пітливість, а вечорами ще тримається субфебрильна температура. Лікарі кажуть, що після COVID-19 такий стан може тривати тривалий час", - згадала Українка.
Нагадаємо, що станом на вівторок, 12 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 91,3 млн осіб. За минулий день виявлено 578 421 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 1,95 млн пацієнтів.
Нагадаємо, локдаун у розпалі, що більше не можна купити в супермаркеті та чому.
Як повідомляла Politeka, нові штрафи вже розоряють українців, кого і за що карають під час локдауну.
Також Politeka писала, про заборону на продаж іграшок і не тільки під час локдауну, в МОЗ здивували виправданням.