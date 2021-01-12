Українка із Запорізької області розповіла, як вони з чоловіком перенесли коронавірус

Жінка зізналася в інтерв'ю "Телеграф", що у неї постійно виникали сильні страхи, а особливо – смерті. Щоб боротися з цим, вона намагалася включати логіку і контроль над власними емоціями.



Те ж саме спостерігалося і у її чоловіка, який проходив лікування в Covіdному відділенні

"Судячи з повідомлень у Viber і телефонних дзвінків, страх і паніка були присутні. Два тижні в цьому відділенні для чоловіка обійшлися недорого, хоча кололи дуже багато препаратів, а ось я на своє амбулаторне лікування витратила тьму грошей, враховуючи, що колола три досить дорогих антибіотика", – згадала Українка.

За її словами, після негативного ПЛР-тесту чоловіка перевели в кардіологічне відділення, оскільки після АТО у чоловіка є проблеми з серцем. Там медики одночасно продовжили лікувати його пневмонію. Чотири дні такої терапії обійшлися захиснику в 3,5 тис. гривень.

"Я також як і раніше на лікарняному, на вулиці починається задишка, пітливість, а вечорами ще тримається субфебрильна температура. Лікарі кажуть, що після COVID-19 такий стан може тривати тривалий час", - згадала Українка.

Нагадаємо, що станом на вівторок, 12 січня, коронавірусом в Україні та світі заразилося понад 91,3 млн осіб. За минулий день виявлено 578 421 нових інфікованих. Усього від хвороби померло понад 1,95 млн пацієнтів.

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