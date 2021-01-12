Украинка из Запорожской области рассказала, как они с мужем перенесли коронавирус

Женщина призналась в интервью "Телеграфу", что у нее постоянно возникали сильные страхи, а особенно – смерти. Чтобы бороться с этим, она старалась включать логику и контроль над собственными эмоциями.



То же самое наблюдалось и у ее мужа, который проходил лечение в COVІDном отделении

"Судя по сообщениям в Viber и телефонным звонкам, страх и паника присутствовали. Две недели в этом отделении для супруга обошлись недорого, хотя кололи очень много препаратов, а вот я на свое амбулаторное лечение потратила тьму денег, учитывая, что колола три достаточно дорогих антибиотика", – вспомнила украинка.

По ее словам, после отрицательного ПЦР-теста мужа перевели в кардиологическое отделение, поскольку после АТО у мужчины есть проблемы с сердцем. Там медики одновременно продолжили лечить его пневмонию. Четыре дня такой терапии обошлись защитнику в 3,5 тыс. гривен.

"Я также по-прежнему на больничном, на улице начинается одышка, потливость, а по вечерам еще держится субфебрильная температура. Врачи говорят, что после COVID-19 такое состояние может продолжаться длительное время", - вспомнила украинка.

Напомним, что по состоянию на вторник, 12 января, коронавирусом в Украине и мире заразились более 91,3 млн человек. За минувший день выявлены 578 421 новых инфицированных. Всего от болезни скончались свыше 1,95 млн пациентов.

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