Курс валют в Україні 13 січня обрадує українців стрімким зміцненням української гривні

Як передає Politeka.net з посиланням на офіційні дані Нацбанку України, 13 січня гривня продовжить показувати зростання по відношенню до ключових іноземних валют.

Так, 1 долар в середу можна буде купити за 28 гривень, в той час як днем раніше він продавався на 20 копійок дорожче. Крім цього, зовсім недавно долар продавали по 28,4 гривень за одиницю.

Євро теж показав падіння, слідом за "зеленими". Відзначається, що 13 січня 1 євро можна буде купити за 34,07 Гривень, в той час як 12 січня європейську валюту продавали по 34,28 гривень за одиницю. При цьому 11 січня євро коштував 34,9 гривень. Тобто, всього за два дні валюта подешевшала майже на 1 гривню.

Як відомо, економічні експерти прогнозують подальше падіння курсу долара. Зазначається, що найближчим часом курс проб'є психологічну позначку і долар коштуватиме дешевше 28 гривень. Це пов'язано зі зростанням валютної виручки, оскільки ціни на світових ринках почали зростати.

Зазначимо, що на 2021 рік прогнозується зростання української економіки. Це позитивно відобразиться і на курсі валют.

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