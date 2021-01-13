Курс валют в Украине 13 января обрадует украинцев стремительным укреплением украинской гривны

Как передает Politeka.net со ссылкой на официальные данные Нацбанка Украины, 13 января гривна продолжит показывать рост по отношению к ключевым иностранным валютам.

Так, 1 доллар в среду можно будет купить за 28 гривен, в то время как днем раньше он продавался на 20 копеек дороже. Кроме этого, совсем недавно доллар продавали по 28,4 гривен за единицу.

Евро тоже показал падение, вслед за «зелеными». Отмечается, что 13 января 1 евро можно будет купить за 34,07 гривен, в то время как 12 января европейскую валюту продавали по 34,28 гривен за единицу. При этом 11 января евро стоил 34,9 гривен. То есть, всего за два дня валюта подешевела почти на 1 гривну.

Как известно, экономические эксперты прогнозируют дальнейшее падение курса доллара. Отмечается, что в ближайшее время курс пробьет психологическую отметку и доллар будет стоить дешевле 28 гривен. Это связано с ростом валютной выручки, поскольку цены на мировых рынках начали расти.

Отметим, что на 2021 год прогнозируется рост украинской экономики. Это положительно отразится и на курсе валют.

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