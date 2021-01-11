Курс валют в Україні 11 січня здивує частковим зміцненням гривні, НБУ після вихідних "задавить" долар
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Наприклад, стодоларовий Бенджамін Франклін сьогодні істотно впаде в ціні. Гривня "відбере" у нього 11,81 пункт.
Євро навпаки, сьогодні здивує різким подорожчанням. Національна валюта подешевшає на 6,3 позиції.
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Курс валют в Україні 11 січня буде таким:
100 доларів – 2828,47 грн;
100 євро-3490,9 грн.
Українська гривня "відіграється" на російському рублі. Десять "дерев'яних" обійдуться в 3,79 грн.
Як ми розповідали до цього, економічні експерти не бачать передумов для швидкого зростання курсу долара. Відзначається, що курс буде перебувати в районі 28-28, 5 гривень, то показуючи зростання, то падіння.
Причиною називають тимчасові фактори, як сезонне ослаблення ділової активності, обмеження пропозиції на ринку валюти, а також підвищення попиту на валюту через високі витрати бюджету в грудні.
При цьому, як розповіли в НБУ, чиновники й далі сприятимуть лібералізації валюти, незалежно від зовнішніх факторів.
Нагадаємо, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання: "ми повинні й будемо...".
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