Курс валют в Украине 11 января удивит частичным укреплением гривны, НБУ после выходных "задавит" доллар

Таким является прогноз специалистов, рассказывает Politeka.

К примеру, стодолларовый Бенджамин Франклин сегодня существенно упадет в цене. Гривна "отберет" у него 11,81 пункт.

Евро наоборот, сегодня удивит резким подорожанием. Национальная валюта подешевеет на 6,3 позиции.

Курс валют в Украине 11 января будет таким:

100 долларов – 2828,47 грн;

100 евро – 3490,9 грн.

Украинская гривна "отыграется" на российском рубле. Десять "деревянных" обойдутся в 3,79 грн.

Как мы рассказывали до этого, экономические эксперты не видят предпосылок для быстрого роста курса доллара. Отмечается, что курс будет находиться в районе 28-28,5 гривен, то показывая рост, то падение.

Причиной называют временные факторы, как сезонное ослабление деловой активности, ограничение предложения на рынке валюты, а также повышение спроса на валюту из-за высоких расходов бюджета в декабре.

При этом, как рассказали в НБУ, чиновники и дальше будут способствовать либерализации валюты, вне зависимости от внешних факторов.

Напомним, что угроза дефолта, глава Минфина напомнил украинцам об обязательствах.

Как сообщала Politeka, доллар устремится в пропасть после затяжных выходных, курс валют от НБУ удивит: к чему готовиться.

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