Курс валют в Україні 12 січня зробить боляче долару і євро, за підтримки Нацбанку очікується різке зміцнення національної валюти
Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.
Американський "вічнозелений" з Бенджаміном Франкліном впаде на кілька гривень. Національна валюта "відкусить" 8,09 позицій. До середини минулого дня Долар вже впав на 4,16, проте гривні цього здалося явно недостатньо.
Помітно обвалиться і європейська валюта, якою гривня влаштує справжній армагеддон. Національна валюта обвалить конкурента на 62,73 пунктів.
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Курс валют в Україні 12 січня буде таким:
100 доларів – 2820,38 грн;
100 євро - 3428,17 грн.
Справжні чудеса проявить Російський "дерев'яний", який підніметься до рівня 3,84 грн за десять одиниць.
До цього українцям розповідали, що буде з курсом долара найближчим часом. Наприклад, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.
Крім того, аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% у 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% у 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.
Нагадаємо, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання.
Як повідомляла Politeka, долар кинеться у прірву після затяжних вихідних, курс валют від НБУ здивує
Також Politeka писала, що Долар після затяжних вихідних впаде у прірву