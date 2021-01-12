Курс валют в Україні 12 січня зробить боляче долару і євро, за підтримки Нацбанку очікується різке зміцнення національної валюти

Таким є прогноз фахівців, розповідає Politeka.

Американський "вічнозелений" з Бенджаміном Франкліном впаде на кілька гривень. Національна валюта "відкусить" 8,09 позицій. До середини минулого дня Долар вже впав на 4,16, проте гривні цього здалося явно недостатньо.

Помітно обвалиться і європейська валюта, якою гривня влаштує справжній армагеддон. Національна валюта обвалить конкурента на 62,73 пунктів.

Курс валют в Україні 12 січня буде таким:

100 доларів – 2820,38 грн;

100 євро - 3428,17 грн.

Справжні чудеса проявить Російський "дерев'яний", який підніметься до рівня 3,84 грн за десять одиниць.

До цього українцям розповідали, що буде з курсом долара найближчим часом. Наприклад, відновлення співпраці з МВФ позитивно вплине на тенденцію зниження курсу долара.

Крім того, аналітики прогнозують зростання економіки України на 4,0% у 2021 році після очікуваного зниження на 4,8% у 2020 році. Що стосується інфляції, то вона буде помірною на рівні в 6,1%.

Нагадаємо, що загроза дефолту, глава Мінфіну нагадав українцям про зобов'язання.

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